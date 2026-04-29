【その他の画像・動画等を元記事で観る】 クリエイター・ツミキとシンガーソングライター・みきまりあの二人組音楽ユニット・NOMELON NOLEMONが、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』に登場。最新アルバム『EYE』に収録されているダンスナンバー 「ミテミテ」を披露した模様が、4月29日22時よりプレミア公開される。 ■4月17日公開の「ミッドナイト・リフレクション」に続いての登場 NOMELON NOLEM