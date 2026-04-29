【写真】目黒蓮＆高橋文哉の“電波ジャック”オフショット 他（全9枚） 映画『SAKAMOTO DAYS』の公開にあわせ、目黒蓮（Snow Man）と高橋文哉が朝の情報番組に続々出演。映画と各番組の公式SNSでは“電波ジャック”の裏側を捉えたオフショットが公開され、注目を集めている。 ■目黒蓮＆高橋文哉が電波ジャック！ 『めざましテレビ』『ZIP!』『DayDay.』に出演した目黒は、センター分けの長髪をハーフアップに。