卓球の世界一を決める「2026 ITTF世界卓球選手権ファイナルズ ロンドン大会」が28日に開幕した。団体戦は釜山大会以来2年ぶりの開催となり、100周年を記念して卓球発祥の地であるイギリス・ロンドンで熱戦が繰り広げられる。今大会で2大会ぶりのメダルを狙うのが日本男子。充実の陣容を揃え、金メダル獲得も視野に入れるチームが、まずはシード順位をかけた重要な戦いに臨む。 ■中国は首位通過の筆頭候補 前回は