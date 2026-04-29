上海復興島エンボディドAI実世界空間実験・訓練・実測プラットフォームが4月28日に正式に発足しました。同プラットフォームは、エンボディドAI技術と現実の都市でのさまざまなシーンとの深い融合を促し、技術的検証から実用シーンへの導入までを網羅する全過程にわたるサポートシステムの構築を目指しています。同日には、第1陣のエンボディドAIが正式に導入されました。復興島は上海市楊浦区に位置しており、黄浦江にある唯一の内