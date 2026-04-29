今月14日、千葉県白子町の路上で、交通トラブルになった相手の男性が運転する車のドアをたたき、刃物のようなものを見せながら脅したとして逮捕された当時78歳の男性について、千葉地検は27日付で不起訴処分としました。千葉地検は不起訴の理由について「事件に関する一切の事情を考慮した」としています。