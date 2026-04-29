元「KAT−TUN」の中丸雄一（42）が29日、TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演し、転生について自分の考えを語った。番組では、「現役高校生の約半数は、生まれ変わったら自分になりたくない」という調査結果を伝える記事が紹介された。考えを聞かれた中丸は、「自分でいいかなと思いますね」と答えた。タレント小原ブラスから「欲深いね。またやるの？っていう」と毒づかれると、「保守的な考えだからなの