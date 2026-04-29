“マエノリ”ことモデルの前田典子（60）が29日、自身のインスタグラムを更新し、モデルでタレントのRIKACO（60）の還暦パーティーでのショットを公開した。「RIKACOハッピー還暦パーティりーちゃんおめでとう」とグラスを手に笑顔の2ショットを投稿。「唯一無二な人家族を仲間を大事にする愛情深い人」と人柄を明かし、「元気な同世代嬉しい楽しい60代イェーイ」と楽しそうにつづった。モデル仲間や「ク