２９日午前１１時４５分頃、東京都板橋区大山東町の都道で、車５台と自転車２台が絡む事故があった。パトロール中の警視庁板橋署員２人が巻き込まれるなど計６人が病院に搬送され、同署員１人を含む２人が重傷とみられる。いずれも命に別条はないという。同署幹部によると、走行中の乗用車が左側の路肩に停車中の軽ワゴン車に追突。さらに、乗用車は近くを自転車で走っていた署員２人をはねた上、反対車線の路肩に止まっていた