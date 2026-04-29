広島県三原市の現場29日午前11時40分ごろ、広島県三原市沼田の会社敷地内で、男性の遺体が土の中に埋められているのが見つかった。広島県警によると、今年2月、同県東広島市で住宅が焼けて住人の男性が殺害された事件の捜査で、何らかの証拠物があるとみて捜索中だった。何者かに埋められた可能性があり、東広島市の事件との関連を調べる。遺体は腐敗しており、司法解剖して死因や身元の特定を進める。東広島市の事件は2月16