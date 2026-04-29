◇セ・リーグ阪神2―0ヤクルト（2026年4月29日神宮）28日ヤクルト戦で自打球を受け、途中交代していた阪神・中野拓夢内野手が、29日の同戦で代打出場した。7回2死一塁で岡城快生外野手の代打として打席に立ち、中飛に倒れた。試合前練習では別メニュー調整を行い、打撃練習もティーのみにとどめるなど、患部の状態が心配されたが、1打席を消化したことで、継続中の連続試合出場は途切れなかった。中野は22年8月18日