モデルで歌手の土屋アンナ（42）が29日、神奈川・横浜BUNTAIで開催された、SHOW−YA主催の女性アーティスト限定ロックフェス「NAONのBUNTAI」に出演した。3年ぶりの出演。デニムに白Tシャツと革ジャンを合わせた王道ロックファッションで登場。ギターはSHOW−YAの五十嵐美貴（63）ら、ベースはNEMOPHILAのハラグチサン、ドラムはシシドカフカ（40）で「BURY ME」「ANTI HERO」を披露した。演奏が終わるとステージにひざまずいて、