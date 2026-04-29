Image: BRIGHT_DIY こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。雑味の少ないなめらかな口当たりが魅力の水出しコーヒー。抽出には一晩ほどかけるのが一般的であり、ストックが切れるとすぐに飲めないのがジレンマですよね。その課題をサクッと解決できるのが真空抽出式のコーヒーメーカー「VacBrew To Go」。なんと最短5分で水出しコーヒーが楽しめるんで