フジテレビの動画配信サービス・FODで、ドキュメントバラエティ番組『MAZZEL DUO MISSION』の特別番組「シーズン1 未公開映像大放出SP! 〜ミッションの舞台裏を全部見せます〜」が独占配信されている。MAZZEL『MAZZEL DUO MISSION』は、BMSGのボーイズグループ発掘オーディションドキュメンタリー『MISSIONx2』から誕生した新世代ダンス＆ボーカルグループ・MAZZELのメンバー8人が、DUO(2人1組)でさまざまなミッションに挑戦するFO