大人女性のスカート選び、「あまり甘くなりすぎるのは……」という人も多いのでは。そこで今回はインフルエンサーのおしゃれさんがリアルバイした【ユニクロ】のスカートをご紹介。大人女性にも穿きやすそうなアイテムが登場しています。普段パンツスタイルが多い人も、ぜひチェックしてみて。 カジュアルに使えるミディスカート 【ユニクロ】「コットンミディスカート」\1,990（税込・セ