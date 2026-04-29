キャリートレーニングの必要性 「キャリー」に慣れてもらうことを「キャリートレーニング」と言いますが、ネコちゃんに「トレーニング」って…と二の足を踏んでしまう方も多いのではないでしょうか。 ではまず、キャリーに入ってもらうことの重要性を考えてみましょう。キャリーが必要な状況はどんな時なのか、具体的な状況を挙げていきます。 災害時などの緊急事