JTBによりますと、ことしのゴールデンウイークの1人当たりの国内旅行費用は、1万円から2万円未満が前年から2.1ポイント増え、20.4％と最も多くなりました。物価高を背景に旅行費用を抑える傾向が強まっているとみられ、「安・近・短」＝安く、近場で、短期間の旅行が人気です。お金を使わず、自然を満喫する人たちがいました。■森野里奈記者「脊振山系の金山の麓です。日差しがなく、かなりひんやりしていますが、皆