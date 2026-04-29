東京VのMF熊取谷一星が鮮やかなゴールスーパーゴールが失いかけた流れを引き戻した。4月29日、J1百年構想リーグ第13節で首位の鹿島アントラーズをホームに迎えた東京ヴェルディは、前半19分に先制点を許す苦しい試合展開となる。それでも直近3試合無失点だった鹿島から、MF熊取谷一星が鮮やかなゴールを決めた。鹿島のDF安西幸輝のボールコントロールが乱れると、「守備をしている時に一瞬、（GKの位置が）見えた」という熊取