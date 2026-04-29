ASUSがUXGA解像度を搭載した16インチのポータブルIPSモニター「ASUS ZenScreen MB16FC」が2026年3月に登場しました。ASUSから実物を借りることができたので、実際に使ってみました。ASUS ZenScreen 16インチ ポータブルモニター 給電 自動回転 USB-C mini-HDMIhttps://www.asus.com/jp/displays-desktops/monitors/zenscreen/zenscreen-mb16fc/ASUSからZenScreen MB16FCが到着。同梱されていた説明書類は2種類。イラスト入りで使い