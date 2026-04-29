◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日２―４ＤｅＮＡ（２９日・バンテリンドーム）ＤｅＮＡの松尾汐恩捕手が、球団では大洋ホエールズ時代の１９７６年７月２５日・巨人戦（川崎）の福嶋久晃以来、５０年ぶりとなる「４番・捕手」でスタメン出場した。プロ４年目、２２歳の松尾は６番で出場した２４日の巨人戦（横浜）以来、４試合ぶりのスタメンマスク。加えて球団の捕手では実に半世紀ぶりとなる４番も託された。連敗脱出をかけた一戦