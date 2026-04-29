◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１３節横浜ＦＭ３―２千葉（２９日・フクダ電子アリーナ）Ｊ１千葉は２９日、ホームで横浜ＦＭと対戦し、２―３で敗れた。ＦＷのＣ・ジュニオのＰＫで先制したが、後半に３失点。終了間際に１点取り返したが、及ばなかった。左膝前十字靭帯損傷のケガを乗り越えＭＦ田中和樹が今季初のメンバー入りを果たした。約１０か月ぶりにフクアリのピッチに戻ってきた田中は「意外とすんなり入れたと