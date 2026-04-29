巨人・山崎伊織投手（２７）が２９日、ジャイアンツ球場で右肩コンディション不良による離脱後２度目のライブＢＰに臨み、打者のべ７人に１安打（１本塁打）無四球３奪三振。スライダー、フォーク、シュートなど多彩な球種を織り交ぜて計１９球を投じ「いい感じではきているかなと思います。今日は変化球も多めに入れながら投げられてよかった」と明るい表情を浮かべた。カウント１―１から、走者を想定したクイックモーション