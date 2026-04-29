◇セ・リーグ阪神2―0ヤクルト（2026年4月29日神宮）前日28日のヤクルト戦の8回に左足親指に自打球を当て途中交代していた阪神・森下が、マルチ安打で勝利に貢献した。「痛みはありますけど、チカさん（近本）もいない。自分が試合に出ることでチームの士気を下げないという意味でも、（きょうは高橋）遥人さんがすごかったですけど、勝ったことはすごく良かった」1点リードして迎えた6回1死一塁の3打席目。カウント2