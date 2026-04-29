「巨人−広島」（２９日、東京ドーム）巨人の戸郷翔征投手が２９日、１軍本隊に今季初合流。５月４日のヤクルト戦（東京ド）での先発が濃厚となっている。今季初めて足を踏み入れた本拠地だ。２７日の投手練習では笑みも多かったが、この日は引き締まった表情で練習に取り組んだ。戸郷は「やっぱり戦いの場所に来ると、気持ちも入りますし、今年初めてシーズンで来たので。今までの気持ちとはちょっと違いましたけど、いい緊