12本塁打を放っている村上は順調にチームに馴染んでいるようだ(C)Getty Images日本人ルーキーへの称賛が止まらない。現地時間4月28日、ホワイトソックスの村上宗隆は、本拠地レート・フィールドでのエンゼルス戦に「2番・一塁」として先発出場し、5打数1安打。今季ここまで打率.241、12本塁打、23打点、OPS.940を記録しており、その頼もしい存在には、チーム内からも高い評価が集まっている。【動画】深夜に豪快な一発！村上宗