大谷が113年の歴史で唯一の記録を生み出した(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平が現地時間4月28日、本拠地で行われたマーリンズ戦に先発登板し、6回104球、5安打2失点9奪三振と好投。しかし、打線の援護がなく今季初黒星を喫した。【動画】好投も援護なく…投手専念の大谷翔平、投球シーンをチェック大谷を欠いた打線は7安打を放ったがわずか1得点のみ。『MLB公式サイト』はデーブ・ロバーツ監督のコメントを紹介し、指揮官