きょうから12連休の人も。ゴールデンウィークがスタートしました。円安や燃料費高騰を受け、行先は「安・近・短」がキーワードのようです。 【写真を見る】GWに賑わう名古屋の「両替店」 海外に行く人だけでなく…休みの片付けで出てきた｢外貨｣を｢円｣に 長引く円安の影響か きょう、名古屋市中村区の外貨両替店を訪れると… （20代）「ゴールデンウイークにシンガポールに旅行