去年、男子ゴルフ史上最年少でプロデビューを果たした「金ちゃん」、愛知県瀬戸市出身の加藤金次郎選手が、30日から2度目の中日クラウンズに挑みます。 【写真を見る】ゴルフ以外の練習はやって来なかった!? 新トレーニングで決勝進出目指す！2度目の中日クラウンズ出場 高校生ゴルファー“金ちゃん”加藤金次郎選手(15) ｢和合は僕に合っている｣ （金ちゃん 当時8歳）「ゴルフで世界一になる」 夢に向かって