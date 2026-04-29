4月から始まった「自転車の青切符制度」を悪用した詐欺の被害を防ごうと、警察が啓発活動を行いました。 【写真を見る】“自転車の青切符”詐欺に注意 愛知の女子中学生に声をかける事件も ｢警察が反則金をその場で受け取ることは絶対にない｣ 愛知県では、4月26日に豊明市で警察官を装った男が、自転車に乗った女子中学生に声をかけ、反則金の名目で現金を奪い取ろうとした詐欺未遂が発生しました。 こうした中、きょう尾張旭市