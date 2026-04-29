広島は２９日、６月７日のオリックス戦（マツダ）で開催する「スーパーマリオブラザーズ４０周年×プロ野球１２球団」の概要を発表した。今季は、任天堂株式会社の記念事業で１２球団それぞれとの協賛試合が予定されている。当日はマリオの始球式、コラボグッズの販売、「ハテナブロック」をモチーフにした特別デザインのベースが使用される。また球場内のフォトスポットにマリオの象徴である“土管”が設置される。