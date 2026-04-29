７人組音楽グループ・ＸＧが６月６日に、英国最大の音楽フェスティバル「Ｃａｐｉｔａｌ’ｓＳｕｍｍｅｒｔｉｍｅＢａｌｌ２０２６」（ロンドンのウェンブリースタジアム）に初出演することが２９日、発表された。同フェスは現地の人気ラジオ局「Ｃａｐｉｔａｌ」が主催し、毎年多くの世界的ポップスターが集う恒例の大型スタジアムフェス。約８万人を動員する。昨年はマライア・キャリー、ウィル・スミス、テイト・マク