◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―広島（２９日・東京ドーム）広島は、１８安打１１得点した２８日と同じオーダーで４月７日以来の連勝、開幕３連勝した中日戦（マツダ）以来のカード勝ち越しを狙う。前夜は巨人・則本に対し、３回２死三塁からベテラン・菊池の先制打を起点となって打線が大暴れ。リーグ３連覇した１８年８月２８日（東京Ｄ）の１９安打以来８年ぶりとなる巨人戦１８安打の乱れ打ちで大勝した。この日は左腕のルー