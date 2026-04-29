◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ東地区Ｂ▽第１３節札幌２―１藤枝（２９日・大和ハウスプレミストドーム）Ｊ２藤枝ＭＹＦＣはアウェーでＪ２札幌に敗れ、２連敗となった。前半１４分にＧＫへの中途半端なバックパスを奪われて先制を許した。後半１４分にＭＦ三木 仁太のゴールで同点に追いついたが、後半４３分にDF中川創がペナルティーエリア内でファウル。ＰＫを与えてしまい、決勝ゴールを奪われた。槙野監督は失