◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト０―２阪神（２９日・神宮）連勝がついに止まった。「チームが勝てなかったことが悔しいです」。初登板からの連勝が４でストップ。今季初黒星にヤクルト・山野太一投手は声を落とした。威力のある１５０キロの速球、キレのあるスライダーで今季最多の１１三振を奪ったが３回、２死無走者から連打を許して先制点を献上すると、６回には味方の失策もからみ１失点。５回２／３、被安打５、１０７球