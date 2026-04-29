◆第７１回京王杯スプリングＣ・Ｇ２（５月２日、東京競馬場・芝１４００メートル＝１着馬に安田記念の優先出走権）追い切り＝４月２９日、栗東トレセンカンチェンジュンガ（牡６歳、栗東・庄野靖志厩舎、父ビッグアーサー）は坂路を５５秒１―１２秒３をマークした。馬なりながらも、ゴールに近づくにつれて勢いが増し、さすが重賞勝ち馬という動きだった。庄野調教師は「先週（２２日）に一番時計を出したし、しまいだけで十分