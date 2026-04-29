7人組アーティストグループ・XGが、6月6日にロンドン・ウェンブリー・スタジアムで開催される、イギリス最大の音楽フェスティバル『Capital’s Summertime Ball 2026』に初出演することが発表された。【写真】ハイレベルなパフォーマンスで魅了！XG、代々木第一体育館公演の模様『Capital’s Summertime Ball』は、イギリスの人気ラジオ局のCapitalが主催し、毎年、多くの世界的ポップスターが集うイギリス恒例の大型音楽スタ