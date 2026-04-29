◇MLB マーリンズ2-1ドジャース(日本時間29日、ドジャー・スタジアム)この日、投手専念で先発した大谷翔平選手は、6回104球を投げ2失点と好投。しかし5安打4四死球と制球に苦しむ場面も目立ちました。チームも敗れ、今季初黒星。試合後に自身の投球を振り返りました。大谷選手はまず「最初の4イニングはいいペースでしたけど、感覚的にはそこまでいいとは思っていなかったので、点の取られ方もよくなかったですし、最少失点でも全