◆陸上織田記念国際（２９日、ホットスタッフィールド広島）男子１１０メートル障害決勝で、２０２３年ブダペスト世界陸上５位入賞の泉谷駿介（住友電工）が１３秒３８（向かい風０・２メートル）で優勝した。１３秒４０の２位に古賀ジェレミー（順大）、１３秒５１の３位に野本周成（愛媛競技力本部）が続いた。日本歴代４位（１３秒１２）の記録を持つ社会人１年目の阿部竜希（エターナルホスピタリティＧ）は１３秒５７で５