UAE（アラブ首長国連邦）がOPEC（石油輸出国機構）から脱退すると発表しました。私たちの生活に欠かせない石油にも大きな影響を与えるこのニュースですが、「UAE脱退で原油価格は下落するのか？」「段階的な増産で日本に影響はあるのか」の2つのポイントについて、フジテレビ経済部・智田裕一解説副委員長に聞いていきます。──1つ目のポイント、UAEのOPEC脱退で高騰する原油価格にどんな影響がある？UAEはサウジアラビアなどに次