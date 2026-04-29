“ラスボス”がNAONのBUNTAIに降臨！演歌歌手小林幸子（72）が29日、神奈川・横浜BUNTAIで開催された、SHOW−YA主催の女性アーティスト限定ロックフェス「NAONのBUNTAI」に出演した。「NAONのYAON」時代も含めて初出演。寺田恵子（62）の「幸神様だ！」でド派手な衣装で降臨。SHOW−YAメンバーらをバックバンドにしたがえ、ロック風にヘビーにアレンジした「もしかして」に会場はペンライトが振られた。曲が終わると「本物だ！