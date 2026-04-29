中日は２９日のＤｅＮＡ戦（バンテリン）に２―４で敗れて連勝は「４」でストップ。借金１０で２桁に逆戻りとなってしまった。中日は初回二死一、二塁から「打ったボールはストレート。ランナーを返す事だけ考えていた。チームに貢献できて良かったよ」というボスラーが中前適時打を放ち１点を先制。１―１の同点で迎えた４回には無死二、三塁から鵜飼の遊ゴロの間に三塁走者が生還して２―１と勝ち越した。しかし中日先発・