なぜ日高屋はラーメン1杯390円の価格設定を続けてきて儲かったのか。ハイデイ日高は2003年に上場時の主力形態の「ラーメン館」を全て「日高屋」に切り替えると、2004年2月期の決算で売上高102億3400万円、営業利益10億2700万円とV字回復を果たす。当時の状況をハイデイ日高代表取締役会長の神田正さんは「あの時は本当に勝負だった。会社が大きく成長する一つの転換点になった」と振り返る――。※本稿は、神田正『日高屋 10人中6