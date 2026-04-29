名物の巨大フルーツパンケーキが絶品！「コリント 朝日店」（左）「フルーツパンケーキ」950円、（右）「ブルーベリーバニラパンケーキ」現在は販売休止“家庭派パンケーキ”の代表格、創業40年超えの「コリント 朝日店（こりんと あさひてん）」。名物の巨大パンケーキは全10種類で、トースト＆サンドイッチやフルーツジュースもあわせると、メニューは60種以上にもなるんです！「コリント 朝日店」のパンケーキはちょっと変わっ