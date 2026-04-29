知っていると自慢できる。観光地からほど近い場所にある隠れ家カフェ三十三間堂や京都国立博物館、知恩院などみどころが点在する東山七条エリア。実はこの界隈には、かつて日本一の大きさを誇る大仏を安置した「方広寺大仏殿」がありました。現在は「方広寺大仏殿跡緑地公園」として、住宅街の一角に静かにその面影をとどめています。そんな人通りも少ない落ち着いた場所に「喫茶喜心 kyoto（きっさ きしん きょうと）（以下「喫茶