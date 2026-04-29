メ～テレ（名古屋テレビ） 春の叙勲の受章者が発表され、東海3県ではあわせて249人が選ばれました。 春の叙勲には、愛知県で123人、岐阜県で70人、三重県で56人が選ばれました。 このうち、瑞宝単光章に選ばれた愛知県豊橋市の中村全宏さん(69)は、伝統的工芸品の豊橋筆を約50年作り続けてきました。 豊橋筆は、毛の部分を水でまぜて作るのが特徴で、これによって毛の油が抜け書きやすい筆になるということです