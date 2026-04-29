【モデルプレス＝2026/04/29】俳優の秋野暢子が4月29日、自身のInstagramを更新。品数豊富な朝食を公開し、反響を呼んでいる。【写真】69歳ベテラン女優「野菜もフルーツもあってヘルシー」小鉢添えられたたっぷり朝食◆秋野暢子、ボリュームたっぷり朝食公開秋野は「ゴールデンウイーク始まりましたね。皆さんは何処かご旅行の予定ありかしら？ 私は、家でガラススタジオで個展の作品作りの予定です」「今日もしっかり食べて頑張