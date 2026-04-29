メ～テレ（名古屋テレビ） 金融関係業者になりすまし、愛知県春日井市の女性から800万円を騙し取ったとして無職の男が逮捕されました。 警察によりますと東京都港区の無職、木村一樹容疑者(40)は去年10月、金融関係業者になりすまし、春日井市の女性にSNSでうその投資話を持ちかけて、現金800万円をだまし取った詐欺の疑いが持たれています。 警察は、木村容疑者の認否を明らかにしていません。 警察はこれまで