歌手カンナムが詐欺に遭った。去る4月28日、YouTubeチャンネル「Kangnami」には、「ポケモンカードが金になる⁉目がくらんだカンナムのカード開封」というタイトルの動画が公開された。【写真】「妻が…」カンナムが日本国籍を捨てたワケこの日、カンナムは新しいスタジオから挨拶をして、注目を集めた。彼は、「僕はここで始めるのが楽です。2階から降りてくる人がいないから」と語り、妻で元スピードスケート選手・五輪金メ