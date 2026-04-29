かつて愛知の女子大「御三家」とも呼ばれた、金城学院大学。2029年をめどに、共学化を検討していることが分かりました。 29日の朝、多くの名古屋市民を驚かせたニュース。 「“御三家”“SSK”と言われていたので、女子の伝統というところでは残念」(愛知県民) 「卒業生は愛知県の中でも有名。“品がある人”というイメージで、そこが良さ」(妹が金城学院大学卒の女性) 椙山女学園大学、愛知淑徳大