学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！「グラブル」はなんの略？「グラブル」はなんの略か知っていますか？RPG型ソーシャルゲームのこと！あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「グランブルーファンタジー（GRANBLUE FANTASY）」を略した言葉でした！グラブ