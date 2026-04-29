日々の充実度は、仕事のパフォーマンスにも影響するもの。行き詰まったときにはひと味違ったワークショップへ。新しい世界を学んだら、アイデアも広がるはず。ワークショップ?｜artwine.tokyo絵画の世界観に寄り沿うワインを楽しみながら、アートに没頭！モネの「睡蓮」を無心で模写する2時間は、あっという間！ 白い花やハーブのニュアンスが重なるフランスの白ワイン「シャポー・ムロン・ブラン」とともに。モネの繊細な色使いに